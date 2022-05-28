AK Partili Sürekli’den Harmandalı çıkışı: Çözümsüzlük abidesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Sürekli, "Harmandalı, bir türlü finale varamayan uzun ve hazin bir hikâye. Harmandalı sorunu bir çözümsüzlük abidesi gibi öylece duruyor" dedi.



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu, Tüm İşçi Emeklileri Derneği Şubesi Sıddık Soysal ve Balatçık Mahallesi Muhtarı Fahrettin Çakıroğlu'nu ziyaret etti. Çiğli Esnaf Odası Başkanı Arif Altıkulaç ve yönetimiyle de bir araya gelen Sürekli, aralıksız sokaklarda olduklarını vurguladı. Başkan Sürekli, "Biz bol keseden atmayız; bol bol yaparız, bol bol adım atarız, insanımıza dokunuruz. Bol bol çalışır, üretiriz. Üstelik bunu her şartta yaparız. Yazın 50 derecesinde de kışın eksi 5 derecesinde de. Her şey güllük gülistanlıkken de yaparız, sıkıntılı zamanlarda da; çünkü bizim için önemli olan milletimizdir, onlara hizmettir" diye konuştu.





HARMANDALI ÇIKIŞI

İlçenin Harmandalı gibi, İzmir'in en kritik sorunlarından biriyle burun buruna yaşadığını ifade eden Sürekli, "Siyaset, sadece sözle yapılmaz. Odağında da millet ve millete hizmet olmalıdır. Ne yazık ki İzmir bu anlayıştan mahrum olanlarca yönetiliyor. Tıpkı körfez ve koku problemi gibi, dört bir köşede yaşanan alt yapı zafiyetleri, ulaşım gibi Çiğli Harmandalı'nda yaşanan çöp ve heyelan sorunu çarpıcı bir örnek olarak karşımızda duruyor. Demek ki sorunlara sırt dönerek, ayda yılda bir sokağa çıkarak çözüm üretilemiyor" dedi.





"HARMANDALI, BİR TÜRLÜ FİNALE VARAMAYAN UZUN VE HAZİN BİR HİKâYE"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Harmandalı, bir türlü finale varamayan uzun ve hazin bir hikâye. Yazarlar grubu da belli; aynı büyük kanal projesindeki Buca-Otogar Tünel, Viyadük Projesi, Opera Binası Projesindeki gibi. Harmandalı sorunu da bir çözümsüzlük abidesi gibi öylece duruyor. Burada da defalarca açıklamalar yaptık. 3 yıldır toprak kaymaları yaşanıyor, insan boyunda yarıklar öylece duruyor. Çöp tesisinden sızan zehirli atık sular bununla birlikte insan sağlığını da tehdit etmeye devam ediyor. Tesisin 150 hektarlık alanı heyelan bölgesinde olmasına rağmen çöp dökmeye devam ediyorlar. Buradaki zehirli atık suların kontrol altına alınması için çöp yığınlarının 500 metre yatayından itibaren 40 metrelik drenaj boruları yapılması gerektiğini anlattık. Üniversitelerimizin geçmişte hazırladıkları raporları hatırlattık. Atıklar, drenaj borularıyla beraber oluşturulacak havuza akıtılmalı dedik. Mağdurların tahliye sorunlarını dile getirdik; ama yine çözüm yok, yine çözüm yok" diye aktardı.