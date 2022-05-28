EKOL kalitesi İzmir’in her yerinde

BÜYÜMEYE DEVAM

2007 yılında Ekol Dal Merkezi ile sağlık hizmetleri vermeye başlayan Baz Ailesi, Ekol Hastanesi ile Avrupa'nın ve Türkiye'nin Kulak Burun Boğaz hastalıkları alanında, kanser cerrahisi dahil muayene ve ameliyatların yapılabildiği bir merkez kurarak bir ilke imza atmıştı. Ekol Hastanesi, yıllar içerisinde Baz Sağlık Grubu adı altında birçok branşta hizmet ağını genişleterek sürekli büyümeye devam etti.





İLERİ TIP TEKNOLOJİSİ

Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "Aile şirketi olarak kurulduk. Eşim Figen Baz'ın işletmeci tecrübesi ile bölgemizin uzman doktor kadrosunu bünyemizde bulundurarak, ileri teknoloji desteği ile kaliteli sağlık hizmeti sunmayı ilke edindik. Sağlıktan kazandığımızı yine sağlık yatırımları ile halkımıza daha geniş alanlarda hizmet vermeye gayret gösterdik" dedi.



HER BRANŞTA HİZMET

Geçtiğimiz günlerde Sada Hastanesi'nin Ekol Hastaneleri bünyesine katıldığını söyleyen Opr. Dr. Mehmet Baz, "Yatırımlarımızı ve kalitemizi İzmir'in kuzeyine götürmüş olacağız. Sada Hastaneleri'nin yanı sıra 35 bin metrekare alanda kaba inşaatı bitmiş ek binayı da hizmete sunacağız. 500 milyon liralık bu yatırımla birlikte çalışan sayımızın 2 bin 500 personelin üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.



KADIN DOĞUM HASTANESİ

Çiğli'de bulunan Ekol Sağlık Grubu kampüsü içerisinde kaba inşaatı devam eden yeni hastane binasında, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Tüp Bebek Merkezi açmayı planladıklarını söyleyen Opr. Dr. Mehmet Baz, "2023 yılı sonuna kadar bu hastanemizi de hizmete açmayı planlıyoruz. Bu hastanemiz yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırım olacak" dedi.