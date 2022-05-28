İzmir İZSU su kesintisi 28 Mayıs Cumartesi

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağın araştırıyor. İşte 28 Mayıs Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 28 Mayıs Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağın araştırıyor. İşte 28 Mayıs Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
ÇEŞME ÇİFTLİK
28.05.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ MALTEPE
28.05.2022 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ATATÜRK
28.05.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ DOĞANCILAR
27.05.2022 saat 10:00 ile 28.05.2022 saat 18:00 arasında yaklaşık 1 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ CERİTLER
28.05.2022 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
MENDERES DEĞİRMENDERE
28.05.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN YAHŞELLİ
28.05.2022 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇOBANLAR, KARADOĞAN, YENİCEKÖY
28.05.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI, YEDİ EYLÜL, ÇAPAK
28.05.2022 saat 09:40 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.