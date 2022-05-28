“O binanın sonu Basmane Çukuru gibi olacak”

İZMİR depreminin ardından hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılan ve Büyükşehir Meclisi'nde alınan kararla yıkılacağı duyurulan İzmir Büyükşehir Belediye Binası yine gündeme geldi. Yıkıma karşı çıkan Mimarlar Odası İzmir Şubesi, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Yıkımı yargıya taşıyacaklarını ifade eden Şube Başkanı İlker Kahraman, alanın sonunun Basmane Çukuru gibi olacağını söyledi. Kahraman, "Yapının korunması gereken kültür varlığı olduğunu düşünüyoruz. Hazırladıkları raporda 'güçlendirme' kelimesi 309 kez geçiyor. Yani rapor güçlendirilemez demiyor. Bu bina kalktığında, yerel yönetimin temsiliyeti meydandan kalkacaktır" diye konuştu.