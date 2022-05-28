Ölüm kapının ardında buldu

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir süredir eşi Rojda Şaylağ (43) ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ileri sürülen Nuh Şaylağ (27), konuşmak için önceki gece saat 22.00 sıralarında eşinin kaldığı lüks sitedeki daireye geldi. Rojda Şaylağ'ın kapıyı açmaması üzerine tabanca ile kapıya ardı ardına ateş eden Nuh Şaylağ, bir şarjör mermiyi boşalttı. Bu sırada kapının arkasında bulunan kadın vuruldu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüpheli suç aletini olay yerinde bırakıp kaçarken, silah sesini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, kapıdaki mermi izlerini görünce yan dairenin balkonundan tırmanarak daireye girdi. Polis Rojda Şaylağ'ı, kapının ardında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının kapıdan seken mermilerle hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk eşinden 20 yaşında bir çocuğu olan Rojda Şaylağ'nın, 6 ay önce ikinci evliliğini yaptığı eşi Nuh Şaylağ hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Katil koca Nuh Şaylağ, cinayetten 12 saat sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı. FATİH ŞENDİL