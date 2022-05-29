Yeni emniyet binası projesi Konak Meclisi’ne geliyor

İZMİR'DE yaşanan deprem sonrasında hasar alan İzmir Emniyet Müdürlüğü binası boşaltılmıştı. Yeni emniyet binası için birçok yerin adı geçerken Valilik, Konak'taki eski Sümerbank binasının bulunduğu alanı göstermişti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren İzmir Valiliği Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı talebi ile alan için plan çalışmalarına başlanması kararı alındı. Umurbey Mahallesi'nde yer alan 45 bin metrekarelik taşınmaz üzerine yapılacak olan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kompleksi için yapılan talepler, Haziran ayı Konak Belediyesi Olağan Meclis gündemine gelecek.

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