Aydın Pehlivan’dan Çömlek Festivali müjdesi geldi

MENEMEN'DE düzenlenen "Alternatif Sırlama Teknikleri Çömlekçi Tornası Gösterisi" dünyanın dört bir yanından katılımcılar eşliğinde gerçekleşti. Güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin yarıştığı etkinlikte çömlek tezgahının başına geçen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, tezgah başında Uluslararası Çömlek Festivali'ni bu yıl gerçekleştirmek için hazırlıkları son aşamaya getirdiklerini açıkladı. Dünya Şampiyonu Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu'nun da yer aldığı gösteri sırasında İtalyan ve Rus seramik sanatçıları da izleyenleri büyüledi.

DİĞER