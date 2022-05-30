CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den bir skandal daha! Depremzedeleri kapının önüne koyuyor

30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde İzmir'de 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde ağır hasar alan 1000'in üzerinde bina için de yıkım kararı alındı. O süreçte depremzedelerin yanında olduklarını açıklayan Soyer, büyükşehir belediyesi kanalı ile başlattığı kampanya ile halktan 100 milyonlarca liralık yardım topladı.

DEPREMZEDENİN YANINDAYIZ DEDİ AMA…

Depremde evini kaybettiği için sokakta kalan 224 vatandaşı mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait Uzundere'deki TOKİ evlerine yerleştiren Soyer, basına ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda sürekli olarak "Depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız." mesajı verdi. Soyer'in başkanlığını yaptığı Büyükşehir Belediyesi, ev kiralarının kentte tavan yaptığı bir süreçte depremzedeleri kapı dışarı etme kararı aldı.

DEPREMZEDELERE KÖTÜ HABER

Edinilen bilgiye göre uzatılan sürenin dolması ile birlikte depremzedelere kötü haber geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Uzundere konutlarındaki depremzedeleri ziyaret ederek '20 Temmuz tarihine kadar daireleri boşaltın' mesajı iletti. Depremzedelere henüz yazılı bir tebligat iletilmezken, mağdur olan vatandaşların bir çoğu 'rezerv alan bitene kadar beklensin' çağrısını yaptı. Bazıları ise 'en azından düşük ücretle bize kiralansın' talebinde bulundu.

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

Depremzede vatandaşlar rezerv alandaki yapıların yapılana kadar en azından kendilerine süre tanınması talebinde bulundu. Belediyeden kendilerini en az 3-5 ay daha idare etmesini isteyen vatandaşlar; "Belki belediyeye 1,5 yıldır yük olmuş olabiliriz. Ancak en azından cüzi bir kira ödeyelim ve orada kalalım istiyoruz. Çünkü gideceğimiz bir ev yok. Rezerv alandan 3-4 ay sonra evler bize teslim edilecek, o da biterse. Ancak bizlere kim 3-4 aylık ev kiralar ki?" diye sordu.

ÇADIRDA KALACAĞIZ

Çıkarılmaları halinde çadırda kalmak zorunda kalacaklarını belirten vatandaşlar; "Bizim evlerimiz hakkında hiçbir şey yok... Ne temel atıldı ne anlaşma yapıldı. Biz 1,5 yıldır belirsizlik içindeyiz. Biz keyfi olarak oturmuyoruz orada. Evlerimiz yıkıldığı için ordayız. Bizler evlerimizden çıktığımızda ayakkabımız bile yoktu. Bu durumda bize çıkın diyorlar... Biz nereye çıkalım? İlla bizi zorla çıkaracaklarsa da çadır kuracağız mecburen" ifadelerini kullandı.