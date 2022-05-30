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Haberler İzmir Foça’da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası heyecanı

Foça’da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası heyecanı

30.5.2022

Foça’da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası heyecanı
Foça'da düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası'nın birinci gününde kulüpler arası yarışma tamamlandı. 12 ilden 28 takım ve toplamda 112 sporcunun katıldığı yarışma heyecanlı geçti. Şampiyonada ilk defa bir kadın takımı müsabakalara katıldı. Takım puanlarında ilk 3 sırayı alan takımlara madalya ve kupa verildi. Puanlamada birinci Aydın-Kuşadası Ada Sualtı Sporları Kulübü, ikinci Ankara- Başkent Su Sporları Kulübü ve üçüncü de Balıkesir-Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oldu. Sporcular bireysel olarak aldıkları yüzdelik puanla sıralandı. Sıralamada ilk 16 sporcu 'Bireysel Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
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