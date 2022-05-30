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Haberler İzmir İzmir polisi 20 milyon liralık vurgunu engelledi! Sahte savcı çetesi çökertildi

İzmir polisi 20 milyon liralık vurgunu engelledi! Sahte savcı çetesi çökertildi

İzmir'de kendisini savte polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye yönelik çalışma yapan polis ekipleri 3 ilde harekete geçti. İzmir, İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yeri adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli polis ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla 7 kişi tutuklandı, 20 milyon liralık vurgun engellendi.

İHA

30.05.2022, 09:49

İzmir polisinin 3 ilde yaptığı 'sahte polis ve savcı' operasyonunda 20 milyonluk vurgunun önüne geçildi. Vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan, hesaplarının terör örgütü tarafından yönetildiğini söyleyip vatandaşları korkutarak para isteyen dolandırıcılık şüphelilerinden 7'si tutuklandı.

İzmir polisi 20 milyon liralık vurgunu engelledi! Sahte savcı çetesi çökertildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Dolandırıcıların vatandaşlara, "Sizin hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor, bu hesaplara müdahale etmemiz gerekiyor, operasyonun gizliliği var, kimsenin bu konuyu duymaması gerekiyor, herhangi bir şahsa bilgi verir olayı deşifre ederseniz gözaltına alınırsınız" diyerek, para isteyip dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelilerin 17 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti.

İzmir polisi 20 milyon liralık vurgunu engelledi! Sahte savcı çetesi çökertildi

3 İLDE DÜĞMEYE BASILDI
Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik harekete geçen İzmir polisi, İzmir, İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yeri adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli polis ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir polisi 20 milyon liralık vurgunu engelledi! Sahte savcı çetesi çökertildi

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise arama yapmakta kullanılan cep telefonları, hazır konuşma metinleri ve dolandırdıkları vatandaşlara ait bilgiler ele geçirildi.

İzmir polisi 20 milyon liralık vurgunu engelledi! Sahte savcı çetesi çökertildi

7'Sİ TUTUKLANDI
Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, yapılan operasyon ile polis ekipleri farklı illerde oturan vatandaşları uyararak 20 milyon TL'lik mağduriyetin engellemiş olduğu açıklandı.

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