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Haberler İzmir Bağımlılıktan uzak bir nesil için pedal çevirdiler

Bağımlılıktan uzak bir nesil için pedal çevirdiler

31.5.2022

Bağımlılıktan uzak bir nesil için pedal çevirdiler
YEŞİLAY, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan bisiklet turunun 10'uncusu gerçekleştirdi. Yeşilay İzmir Şube Başkanı Necmettin Gülak, "Tüm insanımızın bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam konusunda farkındalık sağlamasını amaçlıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.
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