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Haberler İzmir İğnedere gelir getirici ağaçlarla kalkınacak

İğnedere gelir getirici ağaçlarla kalkınacak

1.6.2022

İğnedere gelir getirici ağaçlarla kalkınacak
İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'Gelir Getirici Tür Ağaçlandırması' projesi kapsamında İğnedere'deki 10 bin dekar üzerine 5 yıl önce dikilen zeytinlik alanının kullanım hakkı, çekilen kura sonucu 34 çiftçiye verildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Hayat paylaştıkça güzel" dedi. Proje kapsamında Menemen'in İğnedere mahallesinde 10 dekarlık bir alanda 2017 yılında dikilen 3 bin zeytin ağacı, 34 çiftçiye düzenlenen sertifika töreni ile dağıtıldı.
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