Sözünü tuttu, makam aracını sattı

Tire Süt Kooperatifi'nde, Mart'taki genel kurulda başkanlığa gelen Osman Öztürk, eski Başkan Mahmut Eskiyörük'ün kullandığı makam aracını ihaleye çıkarak sattı. Ultra lüks makam aracını göreve geldiğinde kullanmayacağını söyleyen Öztürk, seçim öncesinde verdiği sözü tuttuğunu belirterek, "Üretici kıt kanaat geçinir ve dişinden tırnağından artırmaya çalışırken biz yüksek yakıt sarfiyatlı, konforlu araçlara binmeyiz. Satıştan elde edilen geliri yine kooperatifin çıkarları doğrultusunda kullanacağız" dedi.

2013 model makam aracının satışı için kooperatif bünyesinde teklif usulü ihale gerçekleştirdiklerini kaydeden Öztürk, "Otomobili kaça sattığımızı soruyorlar. Kesinlikle piyasa değerinde sattık. Göreve geldiğim günden bu yana o aracı hiç kullanmadım.

YENİ PROJELER YOLDA

Ekonomik şartların zor olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle yoğurt ve diğer ürünlerimizde yeni pazar arayışlarımız var. Satış noktalarını geliştirmeye çalışıyoruz. 'Tire Süt Kooperatifi' markasıyla üretilen dondurmalarımız piyasaya çıktı. Gösterilen ilgi memnuniyet verici. Makam aracının satışından gelen parayı da yeni yatımlarımız için kullanacağız" diye konuştu.