‘Viraja yavaş girebilirdim bir miktar alkollüydüm’

İZMİR Karaburun'un Mordoğan mahallesinde, 15 Ağustos 2021'de saat 04.30'da bir evin bahçe kapısına çarparak takla atan ve Selin Kabakçı'nın (19) öldüğü, kendisiyle birlikte 12 kişinin de yaralandığı kamyonetin sürücüsü Eren Bodur'un (21) yargılanmasına başlandı.

Selin Kabakçı

Bodur, "Olay esnasında hızımın ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama viraja daha yavaş girebilirdim. Olay anında bir miktar alkollüydüm" dedi. Mahkeme dinlenmeyen mağdur ve tanıkların dinlenmesi ile kaza yerinde keşif yapılması için duruşmayı erteledi.