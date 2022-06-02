İki oğuldan babalarına yaşam hediyesi

İZMİR'DE iki oğul, babalarına hayat hediye etti. Siroz hastası Faruk Evin'in oğlu Barış Evin ile lösemi hastası İrfan Ruğala'nın oğlu Mehmet Vefa Ruğala babalarına donör oldu. Kent Hastanesi'nde Faruk Evin'e oğlu Barış'tan karaciğer, Ruğala'ya da oğlu Vefa'dan kök hücre nakledildi. Bergama'da karın şişkinliği ve Eylül'de geçirdiği mide kanamasının ardından siroz tanısı konulan Evin'e, İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç başarıyla nakli gerçekleştirdi.

6 çocuk, 6 torun sahibi emekli İrfan Ruğala'ya (57) ise 2019'da akut myiloid lösemi tanısı konuldu. Kent Hastanesi'ne sevk edilen adama, Kemik İliği Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü ve ekibince kök hücre nakli yapıldı.