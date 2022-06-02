İzmir Büyükşehir’de Genel Sekreterlik Karcı’ya verildi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, genel sekreter olarak görev yapan Dr. Buğra Gökçe'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçmesinin ardından kritik göreve atamayı yaptı. Haziran ayı itibariyle başlayan vekaleten atamayı Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı'dan yana kullanan Başkan Soyer'in bir süre ve tarih kısıtlaması koymaması da dikkat çekti. Belediyede uzun yıllardır mali hizmetler ve satın alma gibi bütçeye ilişkin birimlerin başında olan Karcı'nın genel sekreterlik görevini mevcut kadrosu ve göreviyle birlikte yapacağı bildirildi.

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