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İzmir'de kedi ve köpekler zehirlendi

İzmir'in Tire ilçesinde zehirli kıyma ve mama verildiği iddia edilen 6 sokak köpeği ile 2 kedi telef oldu. Hayvanların zehirlendiği iddiası üzerine harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

İHA

02.06.2022, 23:20

İzmir’de kedi ve köpekler zehirlendi

Kan donduran olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Resulzade Bulvarı ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, sabah dışarı çıktıklarında kaldırımlarda ve arsalarda köpek ve kedi cesetleriyle karşılaşınca dehşete düştü. Bazı hayvanların can çekiştiğini gören çevre sakinleri yardımcı olmak isteseler de hayvanları ölümden kurtaramadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, köpeklerin zehirlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Ekipler, civarda yaptığı araştırmalarda ele geçirdikleri kıyma ve mamaları muhafaza altına alarak, incelemeye gönderdi. Yapılan ilk tespite göre 6 köpek ve 2 kedi öldü. Hayvanların cansız bedenleri, belediye ekibi tarafından sokaktan toplandı.
Hayvanların zehirlendiği iddiası üzerine harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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