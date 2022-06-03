Aşık Veysel’de Kormişkan Bahar Şenliği coşkusu

ŞANLIURFALILAR Federasyonu ile İzmir Siverek Kültür ve Dayanışma Derneği, 5 Haziran Pazar günü geleneksel Kormişkan Bahar Şenliği düzenleyecek. Bornova Aşık Veysel Parkı'nda yapılacak etkinlik kapsamında 5 bin kişiye öğlen döner, akşam ise çiğ köfte ve ayran ikram edilecek. Gündüz 13.00'da başlayıp gece saat 23.00'a kadar sürecek olan bahar şenliğinde davul zurna ve halaylar eşliğinde çiğ köfte yarışması, koz oyunu, çizgi oyunu, yumurta tokuşturma gibi birçok renkli etkinlik yapılacak. Saat 19.00'da ise Aşık Veysel Parkı'ndaki Atatürk Açıkhava Anfi Tiyatrosu'nda Siye Biye ekibi, Erol İşcan ve yerel sanatçılar, sıra gecesi ile müzik ziyafeti verecek. Şanlıurfalılar Federasyonu Genel Sekreteri Remzi Kasanoğlu, "Tüm etkinlik ve girişler ücretsiz. Her yıl yaptığımız ancak pandemi nedeniyle ara verdiğimiz şenliğimizde İzmir halkıyla buluşmaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.

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