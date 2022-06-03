Depremzedelerden Soyer’e tepki! Sığındıkları konutlara göz dikti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim 2020'de yaşanan ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem sonrası evsiz kalan 224 aileyi, yerleştirdiği Uzundere'deki toplu konutlardan kapı dışarı etme kararı aldı. Depremzedelerden oturdukları daireleri 20 Temmuz'a kadar boşaltmaları istendi. Ev kiralarının tavan yaptığı kentte Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı tebligat sonrası şok yaşayan depremzedeler "Hani depremzedelerin daima yanındaydınız başkan. Şimdi ne oldu?" diyerek isyan etti.



SÖZÜNDEN DÖNDÜ

30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan depremde 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasarlı 1000'in üzerinde bina için de yıkım kararı alındı. O süreçte gazete ve televizyonlarda sık sık boy gösteren Soyer, kamuoyuna 'Depremzedelerin yanındayız' mesajı verdi. Bu arada Soyer'in startını verdiği yardım kampanyasında da yüz milyonlarca lira toplandı. Depremde evini kaybettiği için sokakta kalan 224 aileyi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uzundere'deki TOKİ konutlarına yerleştiren Soyer, geçtiğimiz hafta deyim yerindeyse 'U' dönüşü yaptı.





ELEKTRİK VE SULARI KESİLDİ

Büyükşehir, ev kiralarının kentte tavan yaptığı bir süreçte depremzedeleri kapı dışarı etme kararı aldı. Depremzedelere tebligat gönderen büyükşehir, oturdukları daireleri 20 Temmuz'a kadar boşaltıp anahtarları da teslim etmelerini istedi. Tebligatta evleri boşaltmayanlar hakkında da işlem başlatılacağı ifade edildi. Kararın ardından belediyenin talebi ile dairelerin elektrik ve sularının da kesildiği öğrenildi.





PARA LAZIMSA ŞATOYU SATIŞA ÇIKARSIN

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi AK Partili Hüsnü Boztepe, Başkan Soyer'in başkanlık konutuna çevirdiği eski Şato Restoran'ı hatırlararak Soyer'e seslendi: "Eğer belediyeye para lazımsa depremzedelerin barındığı konutlar yerine siz önce başkanlık konutuna çevirip ailecek içine yerleştiğiniz eski Şato Restoran'ı satın. Depremzedeleri tahliye etmekten vazgeç. Bugün o konutlarda misafir ettiğimiz vatandaşlar İzmir depreminde evsiz kaldı. Annesini, babasını, çoluğunu çocuğunu kaybetti. Bir darbe de siz vurmayın. Yazıktır günahtır."





KONUT SORUNU ÇÖZÜLENE KADAR BEKLEYEBİLİRDİ

Soyer'e tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da şunları söyledi: "Yaşananlar klasik bir Tunç Soyer vakası. Sayın Soyer, depremzedeleri apar topar tahliye etme çabası içine girmiş. Konutları tahliye etme gerekçesi de bildiğimiz kadarıyla satmak. İzmir'de adeta bir mirasyedi mantığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin tüm mal varlıkların satışa çıkaran Soyer, en azından depremzedelerin kalıcı konut sorunu çözülene kadar bekleyebilirdi. Bu davranış zaten zor durumda olan depremzedelerin mağduriyetlerini artırmaktan başka bir işe yaramaz."



'BU ZULÜMDÜR'

Soyer'ın 'Depremzedeleri kapı önüne koyma' kararı ile ilgili konuşan Belediye Meclisi'nin MHP'li Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ise, 2022 yılı Ocak ayında meclise önerge verdiklerini hatırlatarak, "Önergede; mülkiyeti İBB'ye ait konutların uygun fiyat ve uzun vadeyle, talep eden depremzedelere satışını önermiştik. Maalesef önerge CHP'lilerin oylarıyla reddedilmiş, İBB yönetimi de sorunun çözümüne ilişkin somut bir adım atmamıştı. Şimdi depremzede vatandaşlarımızın tahliye edileceğini üzüntüyle öğrendik. Bu yapılan zulümdür" dedi.

'ZATEN MAĞDURUZ, BİZİ SOKAĞA ATMAYIN'



Depremzede aileler, TOKİ'nin kendileri için yaptığı konutların tamamlanmasını beklemeden tahliye kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi



- Kıyasettin Göç: Bayraklı'da TOKİ'nin yaptığı konutlarımızın bitmesini beklemeden bizi çıkarmak istiyorlar. En azından sürenin uzatılmasını talep ediyoruz. Zaten mağduruz, bir de böyle mağdur olacağız. Oturmakta olduğumuz daireler, evlerimize geçene kadar bize uygun koşullarda kiralanabilir ya da imkân varsa isteyenlere bu daireler uzun vadeli ödeme koşullarıyla satılabilir.



- Enver Korkulu: Belediye bizden konutları 20 Temmuz'a kadar boşaltmamızı istedi. Sayın Tunç Soyer'den anlayış bekliyoruz. Yeter ki evlerimiz bitene kadar kalmamıza izin verilsin istiyoruz. Ben üç aylığına nereye nasıl çıkacağım?



- Suna Şarman: Evim depremde yıkıldı. TOKİ'deki evlerimiz henüz tamamlanmadı. Bu günün koşullarında iki kez taşınmanın maliyeti bana 40 bin lirayı bulacak. Bunu karşılayacak durumda değilim. Sürenin evler tamamlanana kadar uzatılmasını talep ediyorum. Biz zaten mağduruz.