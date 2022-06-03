Eski başkan Pekdaş hakim karşısında

KONAK eski Belediye Başkanı Sema Pekdaş hakkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılındaki "Adalet Yürüyüşü"ne belediye ikram aracını gönderdiği gerekçesiyle "237 sayılı Taşıt Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, görülmeye başlandı.

İZMİR 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Pekdaş, Taşıt Kanunu'nu bildiğini, söz konusu aracı gönderdikleri dönemdeki yürüyüşe Konaklı çok sayıda kişinin katıldığını ve kendilerinden destek talepleri olduğunu söyledi.

SOMA'DAKİ maden faciasında da aynı aracı gönderdiğini ifade eden Pekdaş, "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Savcının tanıkların dinlenmesini talep ettiği duruşma, ertelendi.

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