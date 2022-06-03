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İzmir'de hasta yakınları güvenlik görevlisini darp etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hastane güvenlik görevlisi Ali Gelincik, iddiaya göre cerrahi kattan çıkmasını istediği hasta yakını tarafından darp edildi.

İHA

03.06.2022, 08:39

İzmir’de hasta yakınları güvenlik görevlisini darp etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir hastanede güvenlik görevlisi, uyarıda bulunduğu hasta yakını tarafından darp edildi.



Edinilen bilgiye göre olay, dün Karabağlar ilçesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Genel Cerrahi bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, kat hemşiresi hasta yakınlarını kattan çıkarmak için güvenlik görevlisi Ali Gelincik'ten yardım istedi. Yardıma giden Gelincik, hasta yakınlarına kattan çıkmaları yönünde uyarıda bulunduğu sırada bir hasta yakını tarafından "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" diyerek darp edildi. İhbar üzerine hastaneye giden polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



Öte yandan, darp edilen güvenlik görevlisi hemşireler tarafından hastanenin acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

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