‘Siyaset ve iletişimde çıtayı yükseltiyoruz’

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın Yürütme Kurulu ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği 'İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 2. günü oturumları; Ankara bağlantılarıyla yapıldı. Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın canlı olarak bağlandığı toplantıda; Siyasi ve Hukuk işleri Başkanlığı da faaliyetler ve yeni stratejiler başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Kampın 2. gününü değerlendiren İl Başkanı Kerem Ali Sürekli,"Yaptığımız istişareler neticesinde hem teşkilat çalışmaları hem de İzmir için yeni açılımlar sağlayacak, siyaset ve iletişim alanında çıtayı yükseltecek fikirlere ulaştık"dedi.

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