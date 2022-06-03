“Zorlu gökdeleni tazminat ödetebilir!”

Konak Belediyesi Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Zorlu Holding Gökdelen Binası'nın yüksekliğine ilişkin yapılan itiraz reddedildi. İzmir'in uzun süredir tartışılan konularından olan Zorlu Holding Gökdelen Binası'nın yüksekliğine ilişkin, şirket tarafından yapılan itiraz oy çokluğuyla reddedildi. İtirazın kabul edilmesi gerektiğini belirten Cumhur İttifakı, ilerleyen dönemlerde belediyeye tazminat yükünün oluşabileceği yönündeki çekincesini ortaya koydu. Konak Belediyesi Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci bileşimi, Başkan Abdül Batur idaresinde gerçekleştirildi.

Meclis oturumuna damgasını vuran konu ise, İzmir'de yıllardır tartışma konusu olan "Zorlu projesi" itirazları oldu. 2008 yılında planlama çalışmalarına başlanan bina önce 159 metre olarak planlanmış, süreç içerisinde önce 146 metreye düşürülen bina yüksekliği son olarak 131 metreye düşürülmüş, ancak 84 metre olarak onaylanmıştı. Birçok kez Konak Belediyesi'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Büyükşehir'den de sonuçlandırılmadan Konak Belediyesi'ne gönderilen itirazlar için nihai karar verildi. Oturumda, Zorlu Binası ile ilgili Passtel Gıda A.Ş. tarafından yapılan itiraz oy çokluğuyla reddedildi. İtirazın kabulü yönünde oy kullanan AK Parti grubu, ilerleyen dönemlerde belediyenin tazminat ödeyebileceği yönündeki çekincesini ortaya koydu.

"KANUNA UYGUN"

CHP'li Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Esra Yılmaz Keskin, "İmar Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Kanuna göre de imar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenmeyeceği belirtildi. Biz de Konak sınırları içinde yer alan ve yüksekliği serbest olarak belirlenen tüm binalarda, emsale dokunmadan yükseklikleri belirledik. Daha sonra Büyükşehir'e gönderdik ve değişiklik onaylandı. İzmir Körfezi, Kadifekale siluetinin olumsuz etkileyeceğini belirterek ilgili binanın yüksekliğinin 84 metre olarak onayladık. Yapılan itiraz da kanun gereği oyçokluğuyla uygun bulunmamıştır" ifadelerini kullandı.

"HUKUKUN KONUSU"

AK Partili Meclis Üyesi Öztekin Tosun, "Biz hukuk komisyonunda bunu görüştük. Bu konunun hukuken değerlendirilmesi gerekiyor. Olay döndü dolaştı yine Konak Belediyesi'ne geldi. Yarın öbür gün Amerikan Koleji'nin arkasındaki alan gibi büyük tazminatlarla karşı karşıya kalmayalım" dedi.

YILDIZ: GIZLI KAMULASTIRMA

AK Partili Meclis Üyesi Hakan Yıldız da, açılacak bir davada Konak Belediyesi'nin zararlı çıkabileceğinin altını çizdi ve "Mevcut planda emsali değiştirmeden uzunluğu düşürdüğünüzde oradaki 4 parselde emsalinde azaltmaya gitmiş olduk. Doğal olarak görünmeyen bir kamulaştırmaya tabi olduk" diye konuştu.

"BİZ HİYERARSİYE UYUYORUZ"

KONUŞMALARINA ardından söz alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, Büyükşehir kararına uyduklarını belirtti ve "Biz hiyerarşiye uyuyoruz. Zaten mahkemeye intikal etmiş bir konu. Biz zaten 154 metre kararını uygulayamayız. Çünkü Büyükşehir tarafından verilen 84 metre kararı var. Bizim bu karara uymamızda fayda var. Mahkeme bu kararı verecek. Biz de mahkeme ne karar veriyorsa onu uygulayacağız" dedi.