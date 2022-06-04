İzmir’de toplu ulaşıma zam üstüne zam yapılmıştı! Soyer’e mahkeme freni

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kötü yönetiminin faturasını İzmirliye kesti. Geçtiğimiz aylarda kısa adı UKOME olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulunda hileye başvuran Soyer Toplu ulaşım araçları tarifesini toplantıya katılan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin uyarılarına rağmen TÜİK tarafından aylık olarak açıklanan Türetici Fiyat Endeksindeki artışa bağladı. Soyer UKOME'de oylanan kararı geçirmek içinde bugüne kadar benzerine az rastlanır bir uygulamaya imza attı. UKOME Yönetmeliğinde toplantılarda kimlerin oy kullanacağı gayet açık ve net belirtilmiş olmasına rağmen Soyer hileye başvurup, yasa ve yönetmeliklere aykırı olmasına rağmen CHP'li 26 ilçe belediye başkanına da toplantıda oy kullandırdı.

9 Mart 2022 tarihli UKOME toplantısında karar kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ret oyuna karşılık CHP'li belediye başkanlarının oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. Bu karar doğrultusunda Mart ayından bu yana İzmir kent içi toplu ulaşım araçlarına her ay TÜİK'in açıkladığı ÜFE oranları doğrultusunda zam yapıldı. İlk zam 20 martta yüzde 7,67 olarak uygulandı. Mart ayından bu yana ÜFE oranında otomatik olarak yapılan zamlarla tam biniş ücretlerine 2 lira 94 kuruş, 120 dakikalık süre içinde birinci aktarmaya 21 kuruş ikinci aktarmaya ise 16 kuruş zam geldi. Bu zamlarla birlikte Mart ayında 4 lira 70 kuruş olan tam biniş 7 lira 67 kuruşa çıktı.

TCDD YARGIYA TAŞIDI

UKOME toplantısında ilçe belediye başkanlarına oy kullandırılması tartışma yarattı. TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü, UKOME yapısında belediye başkanlarının yerinin olmamasını gerekçe göstererek ilgili kararın iptali için dava açtı.

MAHKEME İPTAL ETTİ

İzmir 6. İdare Mahkemesi alınan zam kararının şekil yönünden hukuka aykırı bulup iptal etti. Mahkeme gerekçeli kararında, "Bu durumda Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17/10) maddesi hükmüne aykırı olarak toplanan UKOME Genel Kurulu tarafından alınan dava konusu kararda şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" dendi.

BELEDİYE BAŞKANLARI OY KULLANAMAZ

Mahkeme dava konusu UKOME kararının ücret artışına ilişkin düzenlemeleri içermesi nedeniyle toplu ulaşım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar bakımından, alınan kararda yer alan davacı idare aleyhine getirilen düzenlemeler nedeniyle de davacı idare bakımından da telafisi güç zararlara sebep olabileceğinin açık olduğuna dikkat çekti. Mahkeme UKOME'nin şekil yönünden yanlış toplandığını, ilçe belediye temsilcilerinin sadece ilçeleriyle ilgili kararlara katılabileceğini vurguladı.

ZAMLI ÜCRETLER İADE EDİLMELİ

Mahkemenin tartışmalı UKOME kararını iptal etmesi Büyükşehir Belediyesinde şok etkisi yarattı. Büyükşehir karara itiraz ederken 20 Mart tarihinden bu yana halktan hukuksuz olarak alınan ulaşım ücretlerinin ne olacağı ise merak konusu oldu. Hukukçular belediyenin zamlı ücretleri mahkemenin verdiği karar doğrultusunda iade etmesi gerektiğini belirtti.