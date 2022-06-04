Minik savaşçı, yaşıtları gibi koşup oynayacak

Afyonkarahisar'da kemik iliğinin normal üretim yapamamasından dolayı hastanede tedavi gören 4 yaşındaki Ömer, babasından aldığı kök hücre nakliyle hayata tutundu. Minik Ömer artık izole edilmiş odasından çıkarak, yaşıtları gibi oynayabilmenin tadını çıkaracak.

TAM UYUMLU ÇIKTI

Oğluna verdiği kök hücre ile sağlıklı bir yaşam sürmesini vesile olan baba İbrahim Taşdan, "Hiçbir şey imkansız değildir. Oğlum gibi olan bütün çocuklara şifalar diliyorum" dedi. 3 çocuk babası İbrahim Taşdan (29), 4 yaşındaki oğlu Ömer'i, yürümesinde sorun olması, yüzünde ve dudaklarında beyazlıkların oluşması üzerine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Lösemi teşhisi konulan Ömer'e, kök hücre nakli yapılmasına karar verildi. Tetkikler sonucu babanın tam uyumlu olduğunun saptandı ve nakil yapıldı.

1 YIL MÜCADELE ETTİK

Oğlunun sağlıklı bir hayata kavuşması için 1 yıl boyunca büyük bir mücadele verdiğini söyleyen baba Taşdan, "Benden alınan hücrenin tam uyumlu olduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. Nakil süreci de çok başarılı geçti. Ömer nakil odasından sağ salim, sağlıklı bir şekilde çıktı. Uzun zamandır verdiğimiz mücadelede, zorlu da olsa yorulsak da üzülsek de hiçbir zaman pes etmedik" dedi.

Oğlunun sağlıklı çocuklar gibi artık oyun oynayabileceğini de söyleyen Taşdan, "Ömer'in nakli başarılı geçtikten sonra ailecek çok sevindik. Doktorlara çok teşekkür ediyoruz. Önümüze bakıyoruz artık. Önümüzdeki günlerde Ömer artık normal sağlığına adım atacak. Hiçbir şey imkansız değildir. Yeter ki mücadele edin ve savaşın. Kendimi çok şanslı görüyorum, oğlumun sağlığına vesile olduğum için. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugünleri hayal ettik ve hayallerimiz gerçek oldu. Oğlumun, maskesiz dolaşıp dolaşamayacağını, parkta kaydıraktan kayıp kayamayacağını düşünüyorduk. Sadece, normal bir hayat istiyorduk ve şimdi bunu yakaladık" dedi.

TEDAVİYE CEVAP VERDİ

AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker, nakil sürecinin oldukça iyi geçtiğini kaydetti. Doç. Dr. Eker, "Babasının kemik iliği tam uyum gösterdi ve tamamen tuttu. Sağlıcakla taburcu ettik. Nakil sonrası ikinci ayında hafif bir kemik iliği savaşı gelişti. Onunla mücadele ediyoruz ama çok şükür tedaviye cevap verdi. Şu an babasının kemik iliği üretim yapıyor. İnşallah böyle güzel devam eder" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI