Çakıroğlu’nun ölümünde bir sanık daha yargılanıyor

EGE Üniversitesi'nde 2015 yılının şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/ KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıkmış, arbedede bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirmişti.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

OLAYLA ilgili açılan davada Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun (24) bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili açılan davada C.B.'nin (32) de yargılandığı ortaya çıktı.

'Kasten öldürme' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuksuz yargılanan C.B.'nin Çakıroğlu'nun öldürüldüğü sırada kafeteryada bulunduğu ve diğer tutuklu sanık Nurullah Semo'yu cesaretlendirip, olayı kolaylaştırdığı ileri sürüldü.