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İzmir'de bir garp kuyumcu soygunu! Telefondan korktu kaçtı

İzmir Gaziemir'de yaşanan garip olayda, bir kuyumcuyu soymak için motosiklet kaskı ve elindeki silahıyla içeri giren şahıs, tezgahın arkasındaki dükkan sahibine altınları poşete doldurmasını söyledi. Dükkan sahibi kadının cep telefonuna sarılmasından korkan hırsız panikleyerek dışarı çıktı ve kaçtı. Garip olayın her saniyesi ise kamera tarafından kaydedildi.