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İzmir'de LGS heyecanı! Çocuklarını kapıda beklediler

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başlarken çocuklarını okul dışında bekleyen aileler heyecanlı olduklarını söyledi.

İHA AA

05.06.2022, 11:11

İzmir'de öğrenciler aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde LGS'ye girecekleri okullara geldi. Okul girişinde bekleyen öğrenciler, tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı.

İzmir’de LGS heyecanı! Çocuklarını kapıda beklediler

İzmir il genelinde 644 okul, 3 bin 695 salonda düzenlenen LGS'ye 52 bin 763 öğrenci katıldığı ifade edildi. Çocuklar okullarında sınav sorularını cevaplarken aileler de okul dışında kaldı. Bazı aileler kamp sandalyeleriyle çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekledi.

İzmir’de LGS heyecanı! Çocuklarını kapıda beklediler

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Şehit Dursun Acar Ortaokulunda sınava giren çocuğunu bekleyen velilerden Hakan Pazan, "Evladımız sınavda, biz de aileleri olarak buradayız. Onların yanında olamasak da kalben yanlarındayız.

İzmir’de LGS heyecanı! Çocuklarını kapıda beklediler

İnşallah sınavları başarılı geçer. Öğrenciler kendi okullarında sınava giriyor, bu uygulamadan çok memnun kaldık. Eskiden sınava geç kalmalar yaşanıyordu ama o bu sene atlatıldı. İnşallah en güzel okullara girerler" dedi.

İzmir’de LGS heyecanı! Çocuklarını kapıda beklediler

"Hayatlarının ilk sınavı"
Sınava giren çocuğunu bekleyen velilerden Batur İşyapan da öğrencilerin pandemide zor bir sene geçirdiklerini ifade ederek, "Çocuklar uzaktan eğitimle okudular.

İzmir’de LGS heyecanı! Çocuklarını kapıda beklediler

Onlar için zor bir LGS olacak. Tüm veliler senelerdir çocuklarına emek veriyorlar. Allah emeklerimizin karşılığını versin inşallah. Hayatlarının ilk sınavı. İnşallah hepsi doğru yerlere varıp emeklerinin karşılığını alır" diye konuştu.

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