Haberler İzmir İzmir'deki saldırıda Karşıyaka tribün lideri Metin Aslan hayatını kaybetti

İzmir Konak'ta, içinde Karşıyaka tribün lideri 'Dobo Metin' lakaplı Metin Aslan ve Mehmet Ali Oğuz'un olduğu araca seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Korkunç olayda ağır yaralı Metin Aslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Mehmet Ali Oğuz ise ağır yaralandı. İzmir polisi şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çapta çalışma yürütüyor.