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Haberler İzmir İzmir'deki saldırıda Karşıyaka tribün lideri Metin Aslan hayatını kaybetti

İzmir'deki saldırıda Karşıyaka tribün lideri Metin Aslan hayatını kaybetti

İzmir Konak'ta, içinde Karşıyaka tribün lideri 'Dobo Metin' lakaplı Metin Aslan ve Mehmet Ali Oğuz'un olduğu araca seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Korkunç olayda ağır yaralı Metin Aslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Mehmet Ali Oğuz ise ağır yaralandı. İzmir polisi şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çapta çalışma yürütüyor.

AA

05.06.2022, 08:25 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022, 09:55

İzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir’deki kanlı saldırıda Karşıyaka tribün lideri Metin Aslan hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyreden Metin Aslan ve Mehmet Ali Oğuz'un içinde bulunduğu 35 AIT 325 plakalı otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açıldı.

İzmir’deki kanlı saldırıda Karşıyaka tribün lideri Metin Aslan hayatını kaybetti

Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir’deki kanlı saldırıda Karşıyaka tribün lideri Metin Aslan hayatını kaybetti

Yaralılardan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İzmir’deki kanlı saldırıda Karşıyaka tribün lideri Metin Aslan hayatını kaybetti

Ağır yaralı Metin Aslan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Mehmet Ali Oğuz'un da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir’deki kanlı saldırıda Karşıyaka tribün lideri Metin Aslan hayatını kaybetti

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İzmir’deki kanlı saldırıda Karşıyaka tribün lideri Metin Aslan hayatını kaybetti

Öte yandan, İnciraltı semtindeki bir düğünden döndüğü öğrenilen Karşıyaka'nın tribün liderlerinden olan Metin Aslan, Altar Toker ile İzmir'deki Gezi Parkı protestoları sırasında polise mukavemette bulundukları iddiasıyla ifade vermişti.

İzmir’deki kanlı saldırıda Karşıyaka tribün lideri Metin Aslan hayatını kaybetti

Demokratik tepkilerini ortaya koyduklarını dile getiren Aslan ve Toker, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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