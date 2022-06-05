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Haberler İzmir Mühürlü yapıda düğünlü yıkım

Mühürlü yapıda düğünlü yıkım

Bayraklı’daki Saime Sultan Yalısı’nın işletmesi tarafından deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine kaçak konulan platformlar, önceki akşam belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında yalıda gerçekleşen düğün iptal edilirken. polis çevrede güvenlik önlemi aldı

5.6.2022

Mühürlü yapıda düğünlü yıkım

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde bulunan Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Yıkımın gerçekleştiği gün yalıda düğün yapan vatandaşlar ise iş makineleri ve polisleri karşılarında görünce neye uğradığını şaşırırken, düğünün iptal edildiği öğrenildi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir bina olan Saime Sultan Yalısı'nda önceki akşam ilginç görüntüler meydana geldi.

GENELLİKLE düğünlerin yapıldığı işletmede, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

DAVETLİLER ŞAŞIRDI
DÜN akşam saatlerinde iş makineleri ile Saime Sultan Yalısı'na gelen belediye ekipleri, kaçak olduğu öğrenilen platformları yıkmaya başladı. Platformun yıkılmasıyla birlikte düğün yapılan alanda iş makineleri gören düğün sahipleri ise neye uğradığını şaşırdı. Yıkım işlemi nedeniyle düğün iptal olurken, gerginliğin önüne geçmek amacıyla polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından yıkım süreci devam etti

Müziğin coşkusuna kendini kaptıran davetliler, bir anda iş makinelerini karşılarında görünce şaşkınlığa uğradı. Davetliler ve şık masalar bir yanda, toz toprak ve iş makineleri diğer yanda ilginç görüntüler oluşturdu.

'ORGANİZASYONLAR DEVAM EDECEK' İDDİASI
BELEDİYE yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan platformun devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği öne sürüldü. Öte yandan kanuna muhalefetten dolayı mühürlenen işletmenin mühür fekki yaparak (mührün kanuna aykırı şekilde sökülmesi)organizasyonlarını sürdürdüğü de bildirildi.

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