Otomobilini bu halde buldu! İzmir’de hayret ettiren olay

Motorundan elektrik aksamına, koltuklarından döşemesine kadar her parçası çalınan ve iskelet halinde kalan otomobilini görünce büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Filiz, "Otomobilimi 2 yıl önce satın aldım. Şimdi hurdaya göndermek zorunda kalacağım. Otomobili parçalamışlar. Motorundan şanzımanına, tavanından döşemesine kadar her şeyini sökmüşler. Bu halini görünce çok şaşırdım. Elim, ayağım titredi. Otomobili bulduğuma pişman oldum. Keşke böyle görmeseydim. Çok üzüldüm. Bu hale getireni Allah'a havale ediyorum" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.