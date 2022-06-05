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Haberler İzmir Otomobilini bu halde buldu! İzmir'de hayret ettiren olay

Otomobilini bu halde buldu! İzmir'de hayret ettiren olay

İzmir Buca'da yaşayan 45 yaşındaki Mutlu Filiz'in işten döndüğünde evinin sokağında park ettiği otomobili 21 Mayıs Cumartesi günü çalındı. Durumu fark edip polise haber veren Filiz gelen haber karşısında ise adeta şoka girdi. 2 gün sonra otomobilin iskeleti bir sokakta terk edilmiş halde bulundu.

DHA

05.06.2022, 11:30

İzmir'in Buca ilçesinde, gece yarısı çalınan bir otomobil, birkaç gün sonra başka bir sokakta parçalanmış halde bulundu.

Otomobilini bu halde buldu! İzmir’de hayret ettiren olay

Otomobilin sahibi Mutlu Filiz (45), " Bu halini görünce çok şaşırdım. Elim, ayağım titredi. Otomobili bulduğuma pişman oldum. Keşke böyle görmeseydim. Çok üzüldüm. Bu hale getireni Allah'a havale ediyorum"dedi.

Otomobilini bu halde buldu! İzmir’de hayret ettiren olay

Olay, 21 Mayıs Cumartesi günü, Ufuk Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. Katlanır cam balkon işiyle uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Mutlu Filiz'in evinin bulunduğu sokağa park ettiği otomobili, gece yarısı çalındı. Sabah pazara gitmek için evden çıkınca durumu fark eden Filiz, hemen polisi aradı.

Otomobilini bu halde buldu! İzmir’de hayret ettiren olay

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi ancak otomobil bulunamadı. 2 gün sonra çalınan otomobilin iskeleti, Gediz Mahallesi'nde bir sokak arasında bulundu, şasi numarasından çalınan otomobil olduğu belirlendi. Sokağa gelen Filiz, otomobilin son halini görünce şaşkına döndü.

Otomobilini bu halde buldu! İzmir’de hayret ettiren olay

Motorundan elektrik aksamına, koltuklarından döşemesine kadar her parçası çalınan ve iskelet halinde kalan otomobilini görünce büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Filiz, "Otomobilimi 2 yıl önce satın aldım. Şimdi hurdaya göndermek zorunda kalacağım. Otomobili parçalamışlar. Motorundan şanzımanına, tavanından döşemesine kadar her şeyini sökmüşler. Bu halini görünce çok şaşırdım. Elim, ayağım titredi. Otomobili bulduğuma pişman oldum. Keşke böyle görmeseydim. Çok üzüldüm. Bu hale getireni Allah'a havale ediyorum" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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