Ulukent Anaokulu’nda ilk mezuniyet gururu

MENEMEN Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Ulukent Anaokulu, ilk mezunlarını verdi. Öğrencilere diplomalarını veren Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demircioğlu, "Eğitim hayatlarının ilk basamağını tamamlayan öğrencilerimiz adına çok heyecanlı ve gururluyuz" dedi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın geçtiğimiz yıl hizmete açtığı bin metrekare bahçe, 750 metrekare kapalı alana sahip anaokulunda minik öğrenciler bale, jimnastik, müzik ve görsel sanatlar gibi sosyal eğitimlerin yanı sıra, organik tarımı da yerinde öğrendi. Çocukların dans gösterisi sunduğu programda, mezuniyet pastası hep birlikte kesildi. Tören miniklerin kep atması ile sona erdi.

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