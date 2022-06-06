İZSU’dan kötü kokuya filtre!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, kentte koku sorununu önleyecek çalışmalar yapmak yerine yüzeysel çözümlere yöneldi. Kentte kanalizasyon bacalarına rögar hava arıtımı ve koku giderimi filtreleri yerleştirmeye başlandı. İZSU Kuzey Bölgesi Kanal Bakım Şube Müdürlüğü görevlisi Mustafa Kurum, "Filtre, içindeki aktif karbon sayesinde kanal hatlarında biriken hidrojen, sülfür, metan gazı gibi gazları süzerek kötü kokuların yayılmasını engelliyor. Metropol ilçelerimizde 320 koku filtresi montajı yapıldı. Çalışmalar devam edecek" dedi.

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