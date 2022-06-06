İzmir'in Buca ilçesinde, gece yarısı çalınan bir otomobil, birkaç gün sonra başka bir sokakta parçalanmış halde bulundu.

Otomobilin sahibi Mutlu Filiz (45), "2 yıl önce satın almıştım. Gözüm gibi bakıyordum. Motorundan şanzımanına, tavanından döşemesine kadar her şeyini sökmüşler. Bu halini görünce çok üzüldüm. Elim ayağım titredi. Bulduğuma pişman oldum. Keşke böyle görmeseydim. Alın terimin, emeğimin karşılığını bu hale getireni Allah'a havale ediyorum" dedi.

Cam balkon işiyle uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Mutlu Filiz'in aracı, Ufuk Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki evinin bulunduğu sokaktan çalınmıştı.