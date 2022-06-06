Körfez’de balıklara bile yaşam alanı kalmadı

İzmir İnciraltı Sahili'nde binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan ve son dönemde deniz marullarıyla gündeme gelen Çakalburnu Lagünü'nde balık ölümleri oldu.

Kıyıda çok sayıda balık ölüsü ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

NEDENİ OKSİJENSİZLİK

Balık ölümlerinin nedeniyle ilgili açıklamalarda bulunan DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Can Bizsel, aynı ölümlerin daha önce de yaşandığını ifade ederek hava sıcaklıklarındaki ani değişimlerin bu sonucu tetiklediğini söyledi.

Bizsel, "Sığ alanlarda sıcaklık çok artınca küçük mikroskobik canlılar üremeye başlıyor ve gerekli besin maddelerini hızla tüketiyor. Ortamdaki oksijen çok hızlı tükeniyor. Bu durum lagün gibi küçük alanlarda olursa balıklar dışarı kaçma şansı bulamadığı için ölebilir" dedi.

Doç. Dr. Kemal Can Bizsel, kirliliğin Körfez'de su altı yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Çakalburnu Lagünü'nün oldukça sığ bir alan olduğunu kaydeden Doç. Dr. Bizsel, balıkların ölümlerine neden olabilecek bir başka nedeni ise, "Bu lagün su alışverişi sınırlanmış bir yer. Bu ölümler ilk defa olmuyor. Bu tür mevsim geçişlerinde Körfez'in rengini dahi değiştiren uzantıları olan bazı canlılar var. Onlar çok yoğun olduklarında balıkların solungaçlarına takılıp tıkayabilir. Balıklar da nefes alamadığı için ölebilir" sözleriyle açıkladı.

'KIYILARI İYİ PLANLAMALI'

Balık ölümlerinin önüne geçmek için iyi bir kıyı planlamasına ihtiyaç olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bizsel, şöyle devam etti: "Kıyılarda özellikle ekolojik açıdan önemli olan alanların etrafında herhangi bir faaliyet yapılacağı zaman iyi planlama yapılmalı. Ölü olan büyük balıklar göze çarpıyor. Ama orada küçük yüzlerce canlı var. Yavru balıklar var. Lagünler onlar için büyüme ve gelişme alanıdır. Çakalburnu için geç kalındı. Çünkü artık şehrin içinde kaldı. Bu durum bugünün hatası değil. Üst üste yapılan hatalar var. Kıyılar iyi planlanmıyor."