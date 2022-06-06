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Haberler İzmir Menemen’de çevre dostu seminer

Menemen’de çevre dostu seminer

6.6.2022

Menemen’de çevre dostu seminer
Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası'nda çevre dostu iki projenin startını verdi. Menemen Belediyesi, Menemen İlçe Tarım Müdürlüğü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle, 'Tarımda Aşırı Zirai İlaç Kullanımın Zararları' konulu eğitim semineri düzenledi. Burada yaptığı konuşmada iki müjde veren Pehlivan, üç makine parkurundan oluşacak bir kompost tesisi kuracağız. Bu tesiste her türlü sebze meyve atıklarını işleyerek organik gübre üreteceğiz. Menemen Belediyesi olarak hazırladığımız 'kafes projesi' sayesinde ise tehlikeli atıkları güvenli bir biçimde bir noktada toplayacağız" dedi.
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