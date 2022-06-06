Osmanlı dönemine de ışık tutacak kazı! İzmir İktisat Kongresi binası yeniden yapılıyor

Dolayısıyla Osmanlı döneminde doldurulmuş bir alan. O doldurulmuş alan üzerine yapılan bir binadan bahsediyoruz. Öncelikli hedef, Osmanlı arkeolojik kazısı yapmak. Şu an binanın temel görüntüleri ortaya çıkmış durumda. Bu aşamadan sonra bir iki noktadan sondaj yapılacak. Burası dolgu alanı olmasına rağmen daha eskiye dayanan arkeolojik bilgi olabilir mi diye sondaj kazıları yapılacak. Bu kazılarda eğer daha geçmiş tarihli bulgu, belge ve kalıntı ele geçerse kazı daha da ilerletilecek ancak dolgu alanı olduğunu bildiğimizden daha eski tarihli bir kalıntıya rastlanılmayacağı düşünülüyor. Ama bu kazı her halükarda yapılacak. Daha sonra da bina ile ilgili yol almaya başlayacağız.