Osmanlı dönemine de ışık tutacak kazı! İzmir İktisat Kongresi binası yeniden yapılıyor

İçinde toplantı salonları olacak. YÖK Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile birlikte organize ediyoruz. Onların fikirlerini alarak kongre merkezini İzmir'e kazandıracağız" diye konuştu. Binanın maliyeti ile ilgili proje çalışmaları yapıldığını vurgulayan Vali Köşger, proje neticesinde yaklaşık maliyetin hesaplanacağını bildirdi.
Basın açıklamasına Vali Yardımcısı Faik Arıcan, İzmir Müze Müdürü Cengiz Topal, kazı başkanı Akın Ersoy, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Orhan Demirağlar ve mimar Salih Seymen de bulundu.