Ukraynalı çocuklar yelkenli turu yaptı

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı IRC4 kategorisinde şampiyon olan Bear Sealing Yelken Takımı'nın ev sahipliğinde, İzmir Ukraynalılar Derneği ve İstanbul Ukrayna Başkonsolosluğu'nca düzenlenen organizasyonda savaş mağduru çocuklar İzmir Körfezi'nde yelkenli turu yaptı. Etkinlikte Bear Sealing/Bear Yachting Kulübü ortağı Olgaç Adakçı, Ukrayna Devleti İstanbul Başkonsolos Danışmanı Uğur Semih Akdemir de yer aldı. Gezi sonunda kaptan Murat Tan, körfez turuna katılan her çocuk adına yangınlarda zarar görmüş alanlara fidan dikme sözü verdi. Ukraynalı çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, organizasyonu düzenleyenler, "Çocuklarımızı bir nebze de olsa savaş atmosferinden uzaklaştırıp mutlu etmeye çalıştık" dedi. ■ METİN BURMALI

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