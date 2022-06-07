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Haberler İzmir Karşıyaka'da iğrenç olay! Bulun bu sapığı

Karşıyaka'da iğrenç olay! Bulun bu sapığı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntüler infiale neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Bir okul çevresinden olduğu iddia edilen görüntülerde aracının bagaj kısmında duran bir kişinin cinsel organının ortada olduğu görülüyor.

07.06.2022, 12:56

Sosyal medyada gündem olan bir video görenleri hayrete düşürdü. Karşıyaka'da kimliği belirsiz bir kişi cinsel organı açık bir şekilde okul önlerinde gezdiği iddia edildi.

Karşıyaka’da iğrenç olay! Bulun bu sapığı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde akıllara durgunluk veren bir gelişme yaşandı. İzmir Karşıyaka Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu çevresinde bir kişinin cinsel organı açık bir şekilde dolaştığı iddia edildi.

Karşıyaka’da iğrenç olay! Bulun bu sapığı

Sosyal medyaya düşen görüntüler, görenlerin adeta midesini bulandırdı. Söz konusu videoda, arabasının bagaj bölümü ile uğraşan bir şahsın, cinsel organının dışarıda olduğu görüldü.

Karşıyaka’da iğrenç olay! Bulun bu sapığı

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ise 'Karşıyakada SapıkVar' etiketi Trend Topic listesinde üst sıralara tırmandı.

Karşıyaka’da iğrenç olay! Bulun bu sapığı

Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili olarak emniyetten henüz bir açıklama gelmezken, şahsın kimliği de merak konusu oldu. Sapığın bagajıyla oynadığı arabanın plakası ise 35 KG 5026 olarak görüldü.

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