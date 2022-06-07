Kent Konseyi’nde HDP’den PKK şov

İZMİR Kent Konseyi'nde büyük bir skandal yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'nin konseye tahsis ettiği binada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "Emek, ekoloji ve toplum" konulu bir panel düzenlendi. HDP İzmir milletvekilleri PKK propagandası yaparken, konsey başkanlığına Tunç Soyer'in desteğiyle seçilen İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı CHP'li Prof. Dr. Adnan Akyarlı, PKK şovuna resmen ev sahipliği yaptı.

Panele HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay, Murat Çepni, akademisyen-yazar Hakan Yurdanur konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşan Serpil Kemalbay, Gezi olaylarına değinirken Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'deki PKK yönetimini överek propaganda yaptı. Kemalbay, "Gezi 'yeni bir yaşamı biz kurabiliriz' diyordu. Gezi gibi Kobani'yi de konuşmamız gerekir. Kobani'de kurulan yaşam bizim Gezi'de hayal ettiğimiz yaşama çok benziyor" dedi.