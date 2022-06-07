Haberler İzmir Polis böyle baskın düzenledi! İzmir'de milyonlarcası ele geçirildi

Polis böyle baskın düzenledi! İzmir'de milyonlarcası ele geçirildi

İzmir polisi, Menderes ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 37 milyon 370 bin adet bandrolsüz makaron, 1.1 ton nargile melası ve 19 bin 200 adet gümrük kaçağı şalter ele geçirdi. Operasyonda 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.