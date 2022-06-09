Kızıma gelinlik yerine mezar taşı bakıyoruz

İzmir'de kız arkadaşının yanına kalmaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cesedi, olaydan 8 gün sonra Menderes ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulundu.

MAHKEME KARARI ONADI

Genç kızı boğarak öldürdüğü iddiası ile Seferihisar'da gözaltına alınıp tutuklanan Taylan Özgür İmal hakkında 'Nitelikli kasten öldürme', 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 21 yıl hapis cezası verildi.

İmal'ın avukatları aracılığı ile bir üst mahkemeye yaptığı itirazı değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, itirazı reddederek yerel mahkemenin kararını onaylandı.

"BU ATEŞ ASLA SÖNMEYECEK"

Kızının ölümünün üzerinden yıllar geçse de eşi ile birlikte yaşayan ölüden farksız olduklarını Yeni Asır'a anlatan baba Altan Kınacı, "Umarım mahkemenin verdiği bu karar kadın cinayetlerinin engellenmesinde emsal olur. Bu saatten sonra sanığa idam verilse de içimizdeki ateş sönmez ancak hiç kimse işlediği suçun cezasız kalacağını ya da az bir ceza alıp kurtulacağını sanmasın. Bizim tek isteğimiz başka ailelerin de ocağına ateş düşmesin. Bizim yaşadığımız evlat acısı bir anne baba için tarifi imkansız, büyük bir acı. Bizim şu an kızımıza gelinlik bakmamız gerekirken, eşimle kendisine nasıl bir mezar taşı yaptıracağız diye düşünüyoruz. Allah hiçbir evladı anne babasından bu şekilde ayırmasın ve böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.

KADIN CİNAYETLERİNDE İZMİR'DE KORKUTAN ARTIŞ

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin yayımladığı 2022 Mayıs Ayı Raporu'na göre, Türkiye genelinde geçtiğimiz ay 35 kadın erkekler tarafından öldürüldü. İzmir'de ise Nisan ayında işlenen kadını cinayeti 2'yken, Mayıs ayında bu rakam 5'e yükseldi.

METİN BURMALI