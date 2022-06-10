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Haberler İzmir Camiden müzik yayınını paylaşan Özdemir tekrar hakim karşısında

Camiden müzik yayınını paylaşan Özdemir tekrar hakim karşısında

10.6.2022

Camiden müzik yayınını paylaşan Özdemir tekrar hakim karşısında

İZMİR'DE bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından 'Çav Bella' yazarak paylaşan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi'nin beraat kararını bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı.

Özdemir savunmasında, "Sadece beraatimi talep etmiyorum, özür de bekliyorum. Bu özrü sadece kendi adıma değil, beni yetiştirmiş ailem adına da bekliyorum" dedi. Konuşmaların ardından hakim, iddia makamının esas hakkında mütalaa için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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