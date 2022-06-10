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İzmir İZSU su kesintisi 10 Haziran Cuma

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılmaya başlandı. İşte 10 Haziran Cuma İzmir su kesintisi detayları...