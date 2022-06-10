İzmir İZSU su kesintisi 10 Haziran Cuma

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Buna göre İzmir'in birçok ilçesinde bugün su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 10 Haziran Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılmaya başlandı. İşte 10 Haziran Cuma İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA PINARBAŞI
10.06.2022 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ KÜÇÜK ÇİĞLİ
10.06.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ YAKAKENT
10.06.2022 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FATİH, FEVZİ ÇAKMAK
10.06.2022 saat 10:20 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK MURAT, MİLLET, ANADOLU
10.06.2022 saat 07:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK HUZUR, EMİR SULTAN, GÜNEY, CENGİZ TOPEL, BOĞAZİÇİ
10.06.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK MURAT, MİLLET
10.06.2022 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYAKÖY
10.06.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.