MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Körfezi'ndeki koku problemine karşı çözüm önerilerini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sert bir dille eleştirdi. Soyer'in söylediklerini bir çok İzmirli gibi inandırıcı bulmayan Şahin, "Bu yalana kim inanır? Üç yıl yattın şimdi mi aklına geldi Körfez'in koktuğu? Kokan senin zihniyetin" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel bir haber sitesine yaptığı açıklamada son dönemde İzmir'de tekrar baş gösteren 'koku' sorunu için kriz masası kurulduğunu belirtmişti. Soyer, sorunun çözümü için önce palyatif, daha sonra da orta ve uzun vadeli çalışmalar yapılacağını açıklamıştı.

'BU YALANA KİM İNANIR?'

MHP İzmir İl Başkanı Şahin, Soyer'in bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Şahin, "Tunç Soyer İzmir'deki koku sorunu için kritik hamle yapmış. Önce palyatif daha sonra orta, uzun vadeli programlar yapacaklarmış! Tunç Soyer bu yalana kim inanır? Üç yıl yattın şimdi mi aklına geldi körfezin koktuğu? Kokan senin zihniyetin" ifadelerini kullandı.

'BUNU YAPMAK KİMİN İŞİ?'

Öte yandan, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Birol Çınar da konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Gediz Nehri'nin Körfez'i kirlettiği iddialarını yanıtladı. Koku sorunu ile DSİ'nin ilişkilendirilmesinin anlamsız olduğunu kaydeden Çınar, "Nehirlerin kenarlarında maalesef pek çok sanayi kuruluşu, mandıra, yerleşim yeri var. Hepsinin kanalizasyona bağlı olması ve atıkların arıtma tesislerine gitmesi gerekiyor. Ama her bölgede maalesef kanalizasyon yok. Oralara kanalizasyon döşemek kimin görevi? Kirleticileri tespit etmek, ceza yazmak başka bir kurumun işi, bizim işimiz değil" ifadelerini kullandı.

"DSİ'NİN SORUMLULUĞU YOK"

KOKU sorunu ile Devlet Su İşleri'nin ilişkilendirilmesinin anlamsız olduğunu belirten Birol Çınar, "Biz Bakırçay, Gediz ve Küçük Menderes nehir yataklarına müdahaleleri engellemek, buralardaki akışı engelleyerek ve taşkınlara sebep olan yapıları temizlemekle sorumluyuz. Kirleten olmamamıza rağmen bu 3 ana nehir yatağı ile kollarındaki rüsubat ve evsel atık temizliği ile ilgili çalışmalarımız sürekli devam diyor. Ancak kokuya neden olduğu iddia edilen Gediz'in suyunun denize deşarjı ile ilgili DSİ'nin hiçbir yetkisi ve yaptırımı, sorumluluğu söz konusu değil" diye konuştu. ERCAN AKGÜN