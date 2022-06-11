11 yaşındaki öğrenci 2 suçtan yargılanacak

İzmir'in Bayraklı ilçesinde okulda kavga sırasında araya giren kadın öğretmen C.F.U.'ya (30) yumruk atıp, 4 gün sonra da bıçak çektiği öne sürülen ortaokul öğrencisi A.N. (11) hakkında iddianame hazırlandı. Olay, 9 Mayıs'ta Şehit Uğur Sarıkaya Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni C.F.U.'nun bahçede nöbetçi olduğu gün öğrenciler arasında kavga çıktı.



ÖZRÜ KABUL ETTİ

5'İNCİ sınıf öğrencisi A.N. iddiaya göre, kavgayı ayırmaya çalışan C.F.U.'nun yüzüne yumruk attı. A.N. yanlışlıkla olduğunu belirterek özür diledi. C.F.U.'nun özrü kabul etmesiyle konu kapandı. 4 gün sonra A.N., durakta otobüs bekleyen C.F.U.'ye bıçak çekip kaçtı. C.F.U. bu kez şikayetçi oldu ve A.N. gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.N.'ye ev hapsi cezası verildi. A.N. 20 gün evde kalarak cezasını tamamladı. Olay ile ilgili yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, öğretmen C.F.U.'nun ifadelerine yer verildi.



'SIKINTI MI VAR HOCAM'

C.F.U. olay günü otobüs durağında beklerken A.N.'nin cebinden çıkardığı sustalı bıçağı kasık bölgesine tutup 'Bir sıkıntı mı var hocam" dediğini, kendisinin "Ne yapıyorsun?' diye bağırarak kaçtığını iddia etti. Bölgedeki kamera kayıtlarında da A.N.'nin elinde bıçağa benzer bir cisimle yürüdüğü tespit edildi. A.N. ise iddianamedeki ifadesinde öğretmenini tehdit etmediğini, yolda bulduğu bıçağı gösterdiğini söyledi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, A.N.'nin 'basit yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından yargılanmasını talep etti.

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