İZBETON’DA kara delik tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON'un sermayesini bu yıl ikinci kez artırma kararı aldı. Bu yıl 100 milyon lira aktarım yapılan İZBETON'un 636 milyon 550 bin olan sermayesi, 150 milyon TL artışla 786 milyon 550 bine çıkarılacak. Bununla ilgili önerge, Pazartesi günü Belediye Meclisi'nde gündeme gelecek. İlgili önergede, "Şirket sermayesinin 786 milyon 550 bin TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin İZBETON A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%98,792'sine tekabül eden) 148 milyon 188 bin TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi" ifadeleri yer aldı.



'İFLASIN EŞİĞİNE GELİYOR'

Şirkete bu yıl başlarında yapılan 100 milyon liralık artışın ardından 150 milyon lira daha aktarılacak olması tartışma çıkardı. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İZBETON'un artık bir kara deliğe dönüştüğünü öne sürdü. İZBETON'un kendi ana görevi olan yolların asfaltlamasını yapamazken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından kentsel dönüşüm gibi başka alanlarda da kullanılmaya çalışıldığını ifade eden Hızal, "İZBETON o alanlarda da iyi bir performans ortaya koyamıyor. Önemli bir kuruluş olan ve ciddi bir birikimi olması gereken İZBETON'un, Tunç Soyer dönemindeki 3 yıllık performansıyla İzmirlileri yollar konusunda çileden çıkardığını hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Liyakatsiz ve beceriksiz yöneticilerle kendi siyasi anlayışlarının arka bahçesi gibi yönetilmeye çalışılan İZBETON her geçen gün iflasın eşiğine gelmekte. Bu yönetim anlayışıyla bırakın kentsel dönüşümü yapmayı, bırakın asfalt dökmeyi, en ufacık işi bile yapamaz noktaya gelecek. Bu konuda zihniyet değişikliğine gidilmesi gerekir" diye konuştu.





YETKİLİLER: SORUN YOK

Yeni Asır'ın görüştüğü İZBETON yetkililer ise, sermaye artırımının İZBETON'un iştiraki olan 7-8 şirkette yapılacak sermaye artırımlarına katılım için yapıldığını söyledi. İZBETON'da mali sıkıntının kesinlikle söz konusu olmadığını belirten yetkililer, "İştiraklerimizin sermayelerine kendi hissemiz oranında katılacağız. Bu da toplam 122 milyon lira seviyesinde olacak" dedi.

'3 AY İÇİNDE SORUN ÇÖZÜLECEK' DEMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz günlerde ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelmişti. Görüşmede Soyer'e en çok dert yanılan konu asfaltlama şikayetleri olmuştu. Soyer de sorunun 3 ay içinde çözüleceği sözünü vermişti. Soyer'in toplantıda, "Şu anda en büyük sorunlarımız asfalt, yol ve koku... Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 3 ay içerisinde asfaltla ilgili sorunu çözeceğiz. Bu konuda içiniz rahat olsun" dediği belirtilmişti.

ERHAN GÜLENÇ