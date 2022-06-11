Miras tartışmasını bitiren ölüm

İzmir'deki bir huzurevinde yaşarken, mirası yüzünden kaçırıldığı iddia edilen Tülin Enbiyaoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tülin Enbiyaoğlu (86), İzmir'deki bir huzurevinde eski bakıcısı Mehmet Nabi Akaydın'la (64) yaşarken, torunu Bige Altıparmak, 1 Aralık 2021'de "Mehmet Nabi Akaydın, mirasına el koymak için anneannemi zorla huzurevinde tutuyor" diyerek şikayetçi olmuştu. Huzurevine giden ekipler, kaçırılma olayının doğru olmadığını tespit ederek huzurevinden ayrılmıştı.



DÖNEMSEL DEĞİŞİKLİK

Enbiyaoğlu'nun kaçırılmadığını söylemesine rağmen torun Altıparmak, "Anneannemi gerçekten eski bakıcısı kaçırmış. Bununla ilgili bütün belgeleri hem hukuki anlamda hem de kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu adam anneanneme daha önce zorla senet imzalatmış, kötü davranmış. Hepsinin davası sürerken, bu açıklamaları kabul etmiyorum. Yaşlı insanların dönemsel değişkenlikleri oluyor. Yakın zamanda bu olaylar değişir, anneannemle yine yan yana oluruz" şeklinde iddialarına devam etmişti.





MERDİVENDEN DÜŞ, ÖL!

Tartışmaların ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mehmet Nabi Akaydın'la yaşamaya başlayan Enbiyaoğlu, "Kızım Hanzede Altıparmak ve torunum Bige Altıparmak tarafından para yüzünden rahatsız ediliyorum. Tam 12 yıl önce beni evinden kovdu. Saçımdan tuttu, merdivenlerden itti. 'Kör ol inşallah, gözlerin kör olsun. Merdivenlerden düş, öl' diye dışarı attı. Otele gideceğimi söyleyerek beş parasız bakımevine gönderdiler" demişti. Enbiyaoğlu, Akaydın'la aralarındaki ilişkinin sadece dostluktan ibaret olduğunu, gönül ilişkisi yaşamadıklarını da dile getirmişti. O günlerde kızı ve torununu mirastan mahrum edeceğini de belirten Enbiyaoğlu, "Ben yaşamayı seven bir insanım. Gezmeyi severim. Bitiririm parayı. Çok hovardayımdır. En önemli şey benim için özgürlük. Biz Nabi'yle birlikte yaşıyoruz, çünkü bana en iyi bakan o. Kızım bakmıyor. Yüzüme karşı 'ölmeni istiyoruz' dediler" şeklinde konuşmuştu. Geçtiğimiz hafta yaşlılığa bağlı böbrek rahatsızlığı sebebiyle Akaydın tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Enbiyaoğlu, burada hayatını kaybetti.

SON NEFESİNE KADAR YANINDAYDI

Yaşlı kadının son nefesine kadar yanında olduğunu belirten Akaydın, "Mirasının peşinde koşanlar, hastalığı boyunca bir kez bile gelmediler. Ama cenazeyi hemen aldılar. Denizli'de eşinin yanına defnedeceklerini söylediler. Çok üzgünüm, değerli bir dostumu kaybettim" dedi. Ölüm acısının yaşandığı günde bile hala miras tartışmasının devam etmesinin üzücü olduğunu söyleyen Mehmet Nabi Akaydın, "Bu ayın 17'sinde benim de katılacağım mahkeme var. Benim kimsenin veya Tülin hanımın parasında pulunda gözüm yok" diye konuştu.

ADEM ÜLKER