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Haberler İzmir Tam 2 bin 300 yıllık! İzmir'deki tarihi sahnede hummalı çalışma

Tam 2 bin 300 yıllık! İzmir'deki tarihi sahnede hummalı çalışma

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Metropolis Antik Kenti'nin en önemli yapılarından olan Helenistik Tiyatro'nun sahne binası gün yüzüne çıkarılıyor. 1990 yılından beri kazı çalışmalarının yapıldığı kentte tiyatronun, sahne binasının da kültürel etkinliklerde aslına uygun değerlendirmesi amaçlanıyor.

DHA

11.06.2022, 12:25

Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasındaki 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen Metropolis Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülen kazı çalışmaları titiz bir şekilde sürüyor. 1990'dan bu yana kazı çalışmaları yapılan antik kentte Geç Neolitik Çağı'ndaki ilk yerleşim izlerinden Klasik Çağ'a, Helenistik Çağ'dan Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine kadar birçok uygarlığın izlerine rastlanıldı. Birçok anıtsal yapının gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte bu yılki kazılar, antik kentin en önemli yapılarından Helenistik Tiyatro'nun yakınında yürütülüyor. Tiyatronun sahne binası için kazı çalışmaları yapılıyor.

Tam 2 bin 300 yıllık! İzmir’deki tarihi sahnede hummalı çalışma

Metropolis Antik Kenti'nde kazı başkanlığını yürüten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu yılki kazı çalışmalarında antik kentin tanınmasında çok önemli olan Antik Tiyatro'nun sahne binasında faaliyet yürütüyoruz. Sahne binası oldukça önemli. Çünkü antik dönemde sürekli faaliyetlerin yapıldığı bir alandı.

Tam 2 bin 300 yıllık! İzmir’deki tarihi sahnede hummalı çalışma

Metropolis tiyatrosunun ilk inşa evresi, M.Ö. 2'nci yüzyılın ortaları. M.S. 1'inci yüzyılda ise bölgede büyük bir deprem oluyor. Ondan sonra yapıda bir değişikliğe gidiliyor. Daha büyük bir yapı haline geliyor. 270 metrekarelik bir alana sahip. 5 odası var. 3 ana girişi bulunuyor. Orkestra alanı mevcut" diye konuştu.

Tam 2 bin 300 yıllık! İzmir’deki tarihi sahnede hummalı çalışma

Tiyatro sahne binasının bugüne kazandırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Aybek, "Öncelikle hedef arkeolojik kazıların tamamlanması, bilimsel verilerin toparlanması. Son olarak da halihazırda kullanılan tiyatronun, sahne binasının da kültürel etkinliklerde aslına uygun değerlendirmesi amaçlanıyor. Binanın son hali 1800 yıllık. Yapının ilk evresi ise 2 bin 300 yılına kadar gidiyor" dedi.

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