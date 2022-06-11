Tam 2 bin 300 yıllık! İzmir’deki tarihi sahnede hummalı çalışma

Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasındaki 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen Metropolis Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülen kazı çalışmaları titiz bir şekilde sürüyor. 1990'dan bu yana kazı çalışmaları yapılan antik kentte Geç Neolitik Çağı'ndaki ilk yerleşim izlerinden Klasik Çağ'a, Helenistik Çağ'dan Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine kadar birçok uygarlığın izlerine rastlanıldı. Birçok anıtsal yapının gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte bu yılki kazılar, antik kentin en önemli yapılarından Helenistik Tiyatro'nun yakınında yürütülüyor. Tiyatronun sahne binası için kazı çalışmaları yapılıyor.