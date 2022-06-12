Bergama’da nefes kesen yarış! Enduro Şampiyonası’nın üçüncü ayak yarışı İzmir’de tamamlandı

Aykut Kızıltan, yaptığı açıklamada, Bergama'nın parkurunun çok güzel olduğunu belirterek, "Yağmurlu olmasına rağmen herkes canıgönülden mücadele vererek güzel bir yarış çıkardı. Zorlu bir yarış oldu. Her şeye rağmen elimden gelenin fazlasını yaptım ve günü iki klasmanda birinci tamamladım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.